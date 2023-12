Basket serie B. Nikolic: "OraSì, questa è la strada giusta»

"Non penso alla classifica, ma soltanto alla prossima partita". Mitija Nikolic tiene giustamente l’OraSì e i suoi tifosi con i piedi per terra dopo la terza vittoria consecutiva ottenuta contro Ozzano, squadra che è stata una sorta di sparring partner subendo fin troppo il gioco dei ravennati. In effetti la posizione in classifica potrebbe far pensare anche ai playoff visto l’enorme equilibrio, ma già in passato Ravenna si è cullata troppo dopo importanti vittorie e dunque è meglio che resti concentrata. "Sono molto contento di come abbiamo giocato e interpretato le ultime due partite – continua l’ala slovena – perché si vede che stiamo crescendo ed inoltre giochiamo una pallacanestro bella anche da vedere e stiamo dimostrando che ci divertiamo. È la conferma che stiamo lavorando bene e che stiamo bene in campo e di questo sono davvero felice, perché non dobbiamo mai dimenticare che la squadra è completamente nuova e ci alleniamo insieme da pochi mesi. Siamo migliorati sotto tanti punti di vista come ad esempio a rimbalzo, un fondamentale su cui abbiamo molto lavorato dopo la brutta prestazione in casa dell’Andrea Costa Imola e con Ozzano si sono visti i progressi".

Domani si torna in campo a Padova, prima di due trasferte consecutive a cui seguirà quella di lunedì a Jesi, gare che possono essere affrontate con uno spirito differente dopo i tre successi consecutivi. "Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto nelle ultime due settimane mettendo tanta energia, anche se con Ozzano siamo stati un po’ più spenti in difesa rispetto a Imola. Credo sia fondamentale non pensare ai nostri avversari, pur ovviamente rispettandoli, ma soltanto a noi stessi per compiere altri importanti passi avanti. Dobbiamo restare concentrati per vincere entrambe le partite in modo da allungare la serie positiva". Con Ozzano non è sceso in campo il nuovo arrivato Panzini non essendoci stato bisogno del suo contributo, ma potrebbe fare il suo debutto con la nuova maglia domani a Padova.

l.d.f.