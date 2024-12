Basket serie B - Oggi al PalaCattani c’è Casale Monferrato. I Blacks per la settima vittoria casalinga

A caccia del settebello. I Blacks vogliono la settima vittoria casalinga e mantenere inviolato il PalaCattani, ma sulla loro strada troveranno oggi alle 18 una Novipiù Casale Monferrato desiderosa di continuare la scalata verso l’alta classifica. Non mancheranno le emozioni sul parquet manfredo nel primo confronto tra Raggisolaris e una delle storiche formazioni di serie A2 retrocessa a maggio dopo oltre dieci anni nel secondo campionato nazionale, costruita per le prime posizioni, ma con quattro punti in meno dei romagnoli, a causa di un difficile avvio di campionato. Se Faenza ritroverà Cavallero, Casale dovrà rinunciare al suo capitano Martinoni, nel club dal 2012 e miglior realizzatore dei suoi con 19.6 punti di media fermato da un problema muscolare, assenza che si aggiunge a quelle dell’ala Marcucci, out per un problema alla caviglia, e del centro Camara (lesione muscolare). Defezioni pesanti, ma guai a sottovalutare la Novipiù, guidata da un tecnico esperto come Corbani, a lungo in A1. Attenzione anche a Pepper, guardia statunitense scesa per la prima volta in B che viaggia a 17 punti di media e al centro Wojciechowski, ottimo rimbalzista con 9 carambole di media.

"Servirà una partita molto attenta nella quale dovremo sempre avere grande lucidità – spiega coach Luigi Garelli –, perché oltre ad affrontare una squadra esperta, troveremo diversi assetti di gioco. Casale Monferrato ha un ottimo gruppo di giocatori che ha già mostrato di essere unito nelle difficoltà, come si è visto a Lumezzane dove ha sopperito molto bene all’assenza di Martinoni, con tutti i giocatori che hanno dato il massimo e si sono fatti trovare pronti. Ha atleti di grande esperienza e abituati all’A2 come Martinoni, Wojciechowski, centro di grande impatto fisico che oltre a catturare rimbalzi tira molto bene da fuori, e Pepper, guardia tiratrice e tra i top player del campionato. Oltre a segnare molti punti, gioca anche per la squadra ed infatti ha quattro assist di media. Poi ci sono Vecerina, Guerra, Rupil, Stazzonelli e Dia, tutti atleti che riescono ad essere protagonisti".

l.d.f.