Basket serie B, oggi scatta la campagna abbonamenti. Solaroli stupito da questa Adamant: "Contro Imola a tratti perfetti»

Tra campo e abbonamenti, la stagione di Adamant Ferrara Basket entra nel vivo, a poco meno di due settimane dall’esordio in campionato del 28 settembre (ore 19) sul parquet della neopromossa Gorizia. Attorno alla società del patron Maiarelli si respira un clima di rinnovato entusiasmo, anche perché le indicazioni che sono arrivate dagli ultimi test amichevoli non possono che lasciare ben sperare in ottica futura. Ferrara infatti arriva da due affermazioni nette in cui ha mostrato tutte le sue qualità migliori: +24 contro Bologna Basket, addirittura +29 con la Virtus Imola, formazione di categoria superiore. Tra i mattatori di entrambe le sfide il nuovo acquisto Manuele Solaroli, che ha impressionato per fisicità e concretezza: "Stiamo provando tanti quintetti differenti, direi che in generale siamo già a buon punto, anche se dobbiamo migliorare ancora su alcuni aspetti: contro Bologna abbiamo sofferto in difesa soprattutto nei primi due quarti, ma poi sono rimasto impressionato da quanto abbiamo mostrato nel secondo tempo. E nella gara con Imola siamo stati per lunghi tratti quasi perfetti".

Già, perché l’Adamant ha messo le cose in chiaro sin dai primi minuti: 10-2 dopo tre giri di lancetta, poi 18-5 e 33-17 alla fine del primo parziale. Alla sirena del 40’ un 91-62 che ha fatto stropicciare gli occhi per la facilità con cui Drigo e soci hanno trovato la via del canestro, e sporcato le linee di passaggio agli avversari concedendo le briciole in attacco: Ferrara tornerà in campo nel weekend per un quadrangolare con altre tre squadre di B2, Ozzano, Petrarca Padova e Bmr Reggio Emilia. Nel frattempo, oggi pomeriggio partirà la campagna abbonamenti "Uno in più": obiettivo raddoppiare il numero di tessere dello scorso anno, ed avvicinarsi a quota 500, un traguardo importantissimo per una quarta serie. Da oggi a venerdì spazio alla prelazione per i vecchi abbonati, solamente alla Bondi Arena dalle 17.30 alle 19.30; da sabato invece, aprirà la vendita libera anche online sulla piattaforma Etes. Grandi vantaggi per i tesserati Vis, Vis Rosa e Sbf, con l’abbonamento gratuito.

Jacopo Cavallini