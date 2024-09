Basket serie B. OraSì, il giovane Dron capitano a sorpresa

Gabriel Dron è il nuovo capitano dell’OraSì. La nomina ufficiale è arrivata ieri mattina, a pochi giorni dal debutto in campionato in casa di Ruvo di Puglia, gara in programma domenica alle 18, dove per la prima volta ricoprirà questo delicato e prestigioso ruolo. La scelta è stata presa dalla società e dallo staff tecnico ravennate, che hanno deciso di puntare su uno dei tre confermati dalla scorsa stagione, preferendolo a Tommaso De Gregori, che per esperienza ed età, pareva essere il candidato. Dron, playmaker classe 2002 è reduce da una stagione da 9,2 punti con il 44% al tiro da due, in 25 minuti di media ed erediterà il ruolo che nello scorso campionato apparteneva a Francesco Bedetti. "Sono molto contento di ricoprire il ruolo di capitano - commenta Dron -. È stata una notizia un po’ inaspettata poiché sono ancora abbastanza giovane, ma cercherò di dare il massimo per Ravenna, per la squadra e per ricambiare la fiducia che mi è stata data". Intanto prosegue la preparazione in vista dell’esordio in campionato, con coach Gabrielli che può contare sul gruppo al completo, concentratosi soltanto sul lavoro in palestra, dopo l’amichevole disputata mercoledì 18 settembre a Consandolo con Mestre. Un test che ha visto l’OraSì mostrare una buona pallacanestro e soprattutto una importante coesione del gruppo, qualità fondamentali in vista di una stagione che si preannuncia davvero difficile. La Supercoppa, dove erano impegnate soltanto squadre del girone Sud e vinta da Roseto in finale sulla Pielle Livorno, ha evidenziato che il livello del girone sarà altissimo.

l.d.f.