Basket serie B. OraSì in caduta libera. Ma il mercato resta fermo

L’OraSì sta vivendo una situazione paradossale e soprattutto pericolosa. Un po’ come se in mezzo ad un incendio non si volessero chiamare i vigili del fuoco, pensando che tanto prima o poi le fiamme si spegneranno da sole. La squadra è in caduta libera, non vince da sette partite e sta precipitando sempre più verso l’ultimo posto, distante soltanto due punti, ma la dirigenza non interviene per provare a bloccare la crisi.

Le colpe non sono di certo di coach Gabrielli, perché il roster ha evidenti limiti legati all’esperienza che ora si stanno aggravando con problemi anche ‘mentali’ dovuti alla prolungata assenza di vittorie e soltanto in questo modo si può spiegare il break di 41-14 incassato negli ultimi 15 minuti a Chiusi nell’ennesima sconfitta in fotocopia. Bisogna quindi cambiare qualcosa nel roster e in fretta, ma il mercato è fermo. La ricerca di un playguardia da parte di Montini sta continuando, ma tutto si limita a dei semplici sondaggi e intanto le dirette concorrenti si stanno muovendo per rinforzarsi.

La Npc Rieti e Latina sono pronte a mettere mano al portafoglio (entrambe le proprietà non hanno problemi economici) e San’Antimo pare ad un passo da Drocker, la tipologia di giocatore che servirebbe a Ravenna, in grado di dirigere il gioco, ma anche di segnare nei momenti più delicati. Congelata è anche la partenza di Tyrtyshnyk, che si sta comportando da grande professionista nonostante sappia di essere da tempo sulla lista dei partenti, ma anche sulla sostituzione dello straniero, tutto tace.

In una nota "la dirigenza del Basket Ravenna intende esprimere la propria forte insoddisfazione per i recenti risultati ed è concorde sulla necessità di un impellente ed imprescindibile cambio di rotta. Al fine di superare questo momento difficile è fondamentale, adesso più che mai, il supporto di tutti i tifosi giallorossi. A tal proposito, la società ha deciso di ridurre il costo del biglietto per l’importante sfida di giovedì 16 gennaio, contro San Severo. Il prezzo unico del biglietto sarà 5 euro".

Luca Del Favero