Basket serie B. OraSì in quarta. È una svolta da playoff

Rotto il ghiaccio a Imola, l’OraSì si è ripetuta a Padova. La seconda vittoria in trasferta ha allungato a quattro la striscia di successi consecutivi, portando i ravennati in piena zona playoff. Anche a Padova la squadra di coach Bernardi ha superato a pieni voti l’esame di maturità, riuscendo a non disunirsi nelle difficoltà durante un primo tempo sottotono per poi riordinare le idee e imporre il proprio gioco nel secondo: la cartina di tornasole è stata la difesa. Nei primi venti minuti Padova ha segnato 47 punti e nella seconda parte di gara soltanto 29. "Sono molto contento di questa vittoria – afferma coach Massimo Bernardi – perché per una squadra giovane come la nostra aver allungato a quattro la striscia di successi consecutivi è un risultato davvero importante. Padova è stata molto brava a metterci in difficoltà nel primo tempo pur dovendo fare a meno di due giocatori importanti come Scanzi e Molinaro, facendoci essere poco precisi in difesa come dimostrano i tanti punti concessi. Poi abbiamo iniziato a difendere bene grazie alla zone press, arma che ci ha permesso di giocare secondo le nostre caratteristiche, permettendoci di recuperare un passivo di dieci punti in trasferta. Abbiamo dato l’ennesima dimostrazione che stiamo migliorando e che stiamo lavorando nella direzione giusta e per i ragazzi questa è una grande iniezione di fiducia".

Da applausi è stato anche il tifo giallorossi: molti tifosi erano presenti sugli spalti della piccola palestra di Rubano nonostante si sia giocato di mercoledì sera. "I tifosi sono stati fantastici e li ringrazio per il supporto che ci hanno dato. È molto stimolante sentire il loro calore perché ci fanno vedere che il lavoro che stiamo facendo è apprezzato". L’OraSì ritornerà in campo lunedì alle 20.30 a Jesi, squadra che in casa ha vinto cinque delle sei gare disputate e che occupa la quinta posizione.

Luca Del Favero