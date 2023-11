Basket serie B. OraSì, la salvezza non è scontata: "Qui nessuno si senta professore»

Benvenuti in serie B Nazionale. In soli quattro giorni l’OraSì e i suoi tifosi si sono resi conto di cosa voglia dire partecipare al terzo campionato nazionale e di quanto sarà fondamentale non avere mai cali di concentrazione per raggiungere la salvezza, come quelli avuti domenica scorsa. Mercoledì con Ruvo di Puglia è stata la forza dell’avversario a fare la differenza, mentre con Fabriano è stata l’esperienza di alcuni giocatori, rivelatasi chiave proprio nel momento migliore dei ravennati. L’OraSì è stata encomiabile nel recuperare lo svantaggio nell’ultimo quarto, ma proprio sul più bello sono bastati Stanic e Negri per spegnere l’entusiasmo e per violare per la prima volta in stagione il PalaCosta. "Premesso che Fabriano è più forte di noi e quindi dobbiamo accettare serenamente la sconfitta, credo sia fondamentale capire che a Ravenna non è il posto per fare i professori e che bisogna avere un atteggiamento differente in campo – afferma coach Massimo Bernardi -. Mi riferisco al secondo e al terzo quarto in cui abbiamo smesso di giocare ed è una cosa inammissibile per un gruppo che ha come obiettivo la salvezza. Dobbiamo lavorare duramente su tutti i nostri errori difensivi commessi domenica per non commetterli più, perché in questo modo non si va da nessuna parte e non riusciremo a metterci almeno cinque squadre alle nostre spalle per evitare i playout".

Il tecnico però elogia anche la grande reazione della squadra avuta nell’ultimo quarto. "Siamo stati bravi negli ultimi dieci minuti a piazzare un break di 31-20 grazie anche alla spinta dei tifosi e ammetto che ad un certo punto credevo in una clamorosa rimonta. Se sappiamo giocare in questa maniera, non capisco come mai siamo calati così tanto nei due quarti centrali". Ora l’obiettivo è rivolto al derby di domenica in casa dell’Andrea Costa Imola.

l.d.f.