Basket serie B. OraSì, Marco Restelli ai saluti. Anche Nikolic con le valigie pronte

Dopo la sconfitta casalinga con l’Andrea Costa Imola è tempi di saluti in casa OraSì Ravenna: Marco Restelli, chiuso dopo l’arrivo di Karlo Uljarevic, ha lasciato il club giallorosso e terminerà la stagione con la maglia della Sangiorgese, attualmente leader del girone C del campionato di B Interregionale dove ritroverà un altro ex giallorosso come Alessandro Esposito. Il giovane play/guardia, classe 2004, chiude la sua esperienza in Romagna con 6.5 punti, 1.7 rimbalzi e 1.6 assist a partita, un season high di 19 punti, realizzati nella sconfitta casalinga contro Fabriano. Arrivato con grandi aspettative, Restelli, reduce da un’ottima stagione ad Oleggio, inizialmente ha avuto un buon impatto ma non è riuscito a dare continuità alle buone prestazioni ed ha finito per non brillare e ad avere sempre meno spazio. Essendo ancora giovanissimo avrà modo di crescere e maturare nella serie inferiore per poi riprovare a trovare spazio in questa B Nazionale, dimostratasi un campionato molto più competitivo della serie B dello scorso anno. Al momento resterà a disposizione invece Mitja Nikolic: la finestra di trasferimento per il campionato di B Nazionale terminerà domani mentre quella ai piani superiori sarà aperta fino ad aprile per cui lo sloveno avrà la possibilità di accasarsi altrove, visto che l’OraSì ha deciso di puntare su un altro straniero.

Riccardo Sabadini