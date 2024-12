Basket serie B. OraSì, novità per i tifosi in vista di Montecatini

Domenica arrivano al PalaCosta gli Herons Montecatini (palla a due ore 18) e sarà, per l’OraASì, una delle partite più rischiose a livello di ordine pubbliche della stagione. La tifoseria toscana è infatti sempre molto numerosa anche in trasferta e dunque la Questura ravennate ha imposto alcune disposizioni. I tifosi ospiti non potranno acquistare i biglietti al palazzetto nel giorno della gara, essendo chiuse le biglietterie a loro riservate, ma lo potranno già fare on line nel sito VivaTicket. Disagi ci saranno per gli abbonati all’OraSì che hanno il posto nella tribuna piccola, che dovrà restare vuota per creare un corridoio libero tra i tifosi di casa e quelli degli Herons. Gli abbonati in quel settore potranno recarsi in biglietteria prima del match per farsi assegnare un posto nella tribuna grande.