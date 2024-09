Basket serie B. OraSì Ravenna ok a Mestre. Blacks, amichevole annullata

Il maltempo ha annullato l’amichevole dei Blacks Faenza, originariamente in programma in casa con l’Olimpia Castel San Pietro. L’OraSì ha invece effettuato il test sul campo neutro di Consandolo contro Mestre, vincendo 95-82 (Gay top scorer con 18). "Abbiamo disputato un’ottima amichevole contro una squadra molto forte. La prova è stata positiva in entrambe le metà campo. Dal punto di vista offensivo ci stiamo via via confermando ma dobbiamo essere consci del fatto che non sarà sempre così", il commento di coach Gabrielli. Il provvedimento riguardante Faenza è arrivato nel pomeriggio a causa dell’allerta meteo che in queste ore sta colpendo tutta l’Emilia Romagna e che ha portato in tutta la provincia alla chiusura delle scuole e in molte città, come ad esempio Faenza, a chiudere gli impianti sportivi da ieri pomeriggio fino a stasera. I faentini scenderanno in campo domani alle 18 a Jesi, formazione in cui milita l’ex capitano Petrucci e sarà l’ultima amichevole prestagionale prima dell’esordio di sabato 28 in casa di Saronno. Sarà una sfida che non si ripeterà in campionato, dato che i marchigiani sono stati inseriti nel girone Sud. Ravenna invece si concentrerà da oggi soltanto sugli allenamenti, a meno che non organizzi un’amichevole ‘last minute’ nel week end. Ipotesi però poco probabile perché coach Gabrielli pare intenzionato a concedere alla squadra il fine settimana libero.