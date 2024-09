Basket serie B. OraSì, sabato in campo. Attesa per il debutto

Cresce l’attesa tra i tifosi per il debutto della nuova OraSì targata Gabrielli. La squadra esordirà sabato al PalaCosta alle 17 contro la Virtus Imola, stesso luogo e stesso orario in cui si disputerà il derby con i Blacks Faenza sabato 7 settembre. I giallorossi stanno lavorando al ritmo di due sedute giornaliere al giorno per trovare la migliore condizione fisica e l’affiatamento nel gruppo, gettando le basi per giocare la pallacanestro di coach Gabrielli, basata sull’intensità e sulla difesa. È chiaro che sabato si vedrà un’OraSì ancora con le gambe ‘imballate’ dal lavoro atletico, visto che la squadra lavora soltanto dal 19 agosto, ma sarà un’ottima occasione per ammirare i nuovi arrivati e salutare i vecchi giocatori. Il programma delle amichevoli continuerà mercoledì 11 settembre con la partita in casa della Virtus Imola a cui seguirà quella interna con il Loreto Pesaro di sabato 14. L’ultimo test sarà venerdì 20 al PalaCosta in una ‘amichevole in famiglia’ che chiuderà la preseason.

Viste le tante persone che hanno rinnovato l’abbonamento in questi giorni è scontata che sabato ci saranno molte persone al PalaCosta nonostante si giochi a metà pomeriggio di sabato e il mare sia a due passi. La prelazione per i vecchi abbonati continuerà fino a sabato e dall’8 settembre la vendita sarà libera. La società ha intanto comunicato i numeri di maglia dei dieci giocatori della prima squadra, ma non ancora il nome del capitano che succederà a Bedetti, ritornato alla Rinascita Basket Rimini: 6 Brigato, 7 Ferrari, 8 Allegri, 12 Munari, 13 Crespi, 23 Casoni, 33 De Gregori, 34 Tyrtyshnyk, 40 Dron, 44 Gay.

Nei prossimi giorni inizierà anche l’attività dello Junior Basket, settore giovanile che si allenerà alla Morigia. Riguardo al minibasket, dal 9 al 12 settembre si terranno degli open day, nei quali sarà possibile provare gratuitamente a giocare a pallacanestro. Per informazioni: 346-3679477.

Luca Del Favero