Basket serie B. OraSì, una vittoria nelle ultime cinque partite

L’OraSì chiede ‘l’aiuto del pubblico’ per superare il momento difficile e cancellare la statistica che li ha visti vincere una sola volta nelle ultime cinque gare. L’occasione è domenica contro Taranto, formazione che ha un ruolino di marcia da dimenticare fuori casa ma che rispetto ai ravennati almeno ha vinto una gara, e che in classifica è ultima insieme a Vicenza. I pugliesi riescono a galvanizzarsi soprattutto davanti ai loro tifosi, come dimostra la sconfitta arrivata al supplementare contro Roseto all’ultimo tiro nella scorsa giornata, e hanno molti problemi di formazione. Non possono infatti disporre dello spagnolo Casanova, fermo a tempo indeterminato per un pneumatorace, ma hanno nella guardia Reggiani, autore di 16.1 punti di media, e soprattutto in Thioune, pivot da 16.3 punti e 10.8 rimbalzi di media, due punti di forza che hanno le caratteristiche per mettere in difficoltò i ravennati.

L’OraSì dovrà però guardare soprattutto in casa propria per cercare di rialzare la testa dal primo momento di crisi della stagione. "È evidente che abbiamo avuto problemi in questo periodo – sottolinea il playmaker Gabriel Dron – e soprattutto non siamo ancora mai riusciti a vincere fuori casa. Trovarne il motivo non è facile, ma parlando di dati con la squadra e lo staff ci siamo resi conto che pecchiamo in molti punti che possono, anche se in minima parte, fare la differenza, come ad esempio nelle troppe palle perse e nei tanti rimbalzi in attacco concessi. Sicuramente ci stiamo allenando con più grinta e più determinazione, entrambe un po’ mancate in molte trasferte. Se si esclude Chieti, infatti, abbiamo retto il confronto con tutte le altre squadre per la maggior parte del tempo andando in difficoltà solo nel finale". Domani Dron dovrà essere uno dei fari dell’OraSì, sperando che Paolin e De Gregori inizino a dare un buon contributo, essendo uomini chiave nel gioco di coach Bernardi.

"La partita contro Taranto non sarà sicuramente facile e ci sarà bisogno di dare il massimo per cercare di vincere ad ogni costo, anche perché in un’ottica futura non sarà semplice vincere in casa loro. Hanno giocatori forti che conosco avendoci giocato contro in questi anni e non sono sicuramente da sottovalutare. Hanno Reggiani e Thioune che sono in grande forma. Inoltre bisognerà essere più concreti in tutti i quaranta minuti. Soprattutto perché, senza considerare le posizioni in classifica, abbiamo potuto vedere che tutti se la possono giocare con chiunque e che c’è tanto equilibrio nel girone, e quindi è importante cercare di andare avanti partita per partita, pensando a crescere e a lavorare con sempre maggiore determinazione".La società informa che tutti coloro che domani, prima della partita, presenteranno alle biglietterie del PalaCosta il proprio pettorale della Maratona di Ravenna, potranno richiedere un biglietto per assistere alla partita al costo scontato di 7 euro.

l.d.f.