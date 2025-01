Basket serie B. Per i Blacks crisi d’identità di metà stagione. Garelli: "Difetti a nudo per allenamenti discontinui»

Piccola crisi d’identità di metà stagione. È questa la diagnosi che fotografa il momento dei Blacks, reduci da due sconfitte consecutive arrivate dopo prestazioni incolori, ma che comunque non cancellano un buon girone d’andata terminato nel gruppo delle terze in classifica. I faentini fino a metà dicembre non avevano mai sfigurato neanche nelle giornate più negative, mentre ora stanno pagando una flessione che ha portato ai ko con Fiorenzuola e con la capolista Legnano. Con i lombardi i Raggisolaris sono usciti dal match già all’intervallo e, pur mostrando il carattere, non sono mai riusciti a rientrare. "La nostra versione migliore del girone d’andata poteva permetterci di competere con Legnano– sottolinea coach Luigi Garelli - ma non c’è stata e abbiamo giocato una partita insufficiente contro una squadra che non concede cali di tensione. Sono stati messi a nudo i difetti che stiamo avendo in questo momento e ora dobbiamo ritrovare la forma e la determinazione che abbiamo un po’ smarrito a causa degli allenamenti che non riusciamo a fare con continuità da due settimane per colpa di un virus gastrointestinale che ha colpito molti giocatori. Queste però non vogliono di certo essere scusanti. Il girone d’andata è stato comunque positivo, ma già da domenica dovremo tornare ad essere quelli dei primi tre mesi del campionato, perché inizieremo a giocare ogni tre giorni e bisognerà farsi trovare pronti". Domenica i Blacks saranno a Ragusa, ultima della classe, poi ospiteranno Lumezzane mercoledì 15 e andranno a Treviglio domenica 19.