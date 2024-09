Basket serie b. Per l’Adamant abbonamenti oltre quota seicento. Yarbanga recupera

La campagna abbonamenti di Ferrara Basket ha superato ieri pomeriggio le 600 tessere, a quattro giorni dalla chiusura delle vendite. In società c’è grande soddisfazione per la risposta del pubblico, l’obiettivo fissato alla vigilia era 500 tessere, numero raggiunto già da diversi giorni: ogni abbonamento staccato in più diventa ora una ciliegina sulla torta di una campagna veramente positiva, che proseguirà fino a domenica 29 settembre. Sabato invece l’Adamant scenderà in campo per l’esordio in campionato contro Gorizia (palla a due alle 19), formazione neopromossa costretta per il momento a disputare le proprie gare interne nella piccola palestra di Romans d’Isonzo. I due palasport del capoluogo sono infatti in ristrutturazione, la società ha chiesto di giocare a Nova Gorica – pochi chilometri dopo il confine – ma la richiesta le è stata negata dalla Fip, motivo per cui si giocherà in una palestra da 300 posti di un vicino paese di provincia. Dopo essere rimasto a riposo precauzionale nel torneo dello scorso fine settimana, Barou Yarbanga tornerà a disposizione di coach Benedetto: il ragazzo si è procurato una microfrattura all’alluce del piede destro, ma le sue condizioni non hanno mai preoccupato davvero, e con un trattamento specifico negli ultimi giorni si può dire che sia recuperato. L’Adamant potrà quindi contare sull’organico al completo.

Jacopo Cavallini