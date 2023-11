BASKET Serie B. Pisaurum ospita la Virtus Civitanova. Loreto in viaggio per il riscatto

Il Pisaurum di coach Maurizio Surico oggi alle 21 al PalaMegabox ospita la Virtus Civitanova. Domani la capolista Bramante (foto Ricci) msarà impegnata alle 18 a Pescara contro l’Amatori: "È la prima trasferta lontana di questa prima parte di campionato ed inizia la serie di incontri con le squadre abruzzesi – dice coach Max Nicolini –. Si chiude una settimana veramente dispendiosa con i due derby giocati in sequenza in cui abbiamo raccolto il massimo risultato, ma sicuramente abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Abbiamo una squadra con giovani interessanti e proprio in questo momento servirà un contributo importante da parte di tutti per distribuire meglio gli sforzi".

Poi analizza anche il derby di giovedì sera vinto contro l’Italservice Loreto: "E’ stata una partita avvincente di fronte ad un bel pubblico, nel primo quarto abbiamo sofferto l’impatto del Loreto, ma poi abbiamo ritrovato maggiore fluidità. L’ultimo quarto è stato un testa a testa emozionante dove sono emerse anche le qualità dei singoli sia per noi che per il Loreto. Abbiamo trovato soluzioni efficaci con lucidità, sostenute da una prova difensiva molto solida. Complimenti ai nostri ragazzi hanno dimostrato carattere e forte motivazione a competere".

Domani alle 18 al PalaMegabox il Loreto Italservice di coach Foglietti ospita Senigallia.

Beatrice Terenzi