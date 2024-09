Basket serie B - Presentata la nuova stagione dell’Olimpia Legnaia. Ora la Cantini Lorano vuole essere Firenze

La Olimpia Legnaia Basket è stata fondata nel 1973 e vanta tutt’oggi una struttura ben radicata sul territorio, con una particolare attenzione ai giovani. Ieri in Palazzo Vecchio è stata presentata la nuova stagione che la vedrà giocare in serie B interregionale: il campionato di più alto livello per la pallacanestro fiorentina. In rappresentanza delle Istituzioni erano presenti il presidente della Regione Eugenio Giani e il consigliere Andrea Vannucci, il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione e il suo vice Vincenzo Maria Pizzolo, il consigliere Marco Burgassi e il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni. Ad aprire l’incontro il presidente della Commissione sport del Comune Fabio Giorgetti.

"L’Olimpia – ha detto – è un punto di riferimento per tutto il basket a Firenze e ha sempre dimostrato di saper assumere importanti impegni sportivi portandoli avanti con capacità e determinazione". Ufficializzate anche le maglie col nuovo logo che abbina alla parola "Legnaia" quella di "Firenze". "Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro territorio – ha dichiarato il presidente della Olimpia, Sergio Masi, accompagnato dal direttore generale Riccardo Zanardo –, la nuova denominazione non disconosce le origini ma amplia i nostri orizzonti dando a giocatori e staff un senso di ancora maggiore responsabilità". Alessandro Balleggi, rappresentante dello sponsor storico Cantini Lorano, ha aggiunto: "Abbiamo rinnovato con convinzione la partnership perché crediamo fortemente nel progetto di crescita della società e nei valori che, da sempre, essa rappresenta".

Come ultimo atto è stata presentata la "famiglia gialloblu" al completo: dai giocatori della rosa 2024-2025 allo staff tecnico guidato dal capo allenatore Simone Lilli. La squadra esordirà in trasferta domenica 29 settembre alle ore 18 contro il Basket Lucca mentre il debutto casalingo è in programma domenica 6 ottobre alle 18 al PalaFilarete, dove affronterà la Mens Sana Basketball e sarà presentata ufficialmente al pubblico.

Franco Morabito