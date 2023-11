Basket Serie B. Pronto riscatto Use. Stesa La Spezia . Vittoria di cuore

Use empoli

67

la spezia

63

USE EMPOLI: Giannone 21, Sesoldi 9, De Leone n.e., Baccetti 5, Rosselli 5, Mazzoni 8, Cerchiaro 8, Fogli n.e., Quartuccio 11, Ramazzotti n.e., Tosti n.e., Regini n.e. All. Valentino.

BASKET SPEZIA: Carpani 13, Paoli F. 7, Paoli M. 16, Gaspani n.e., Cozma n.e., Steffanini, Fazio, Pietrini, Sakalas 19, Tintori 8. All. Scocchera.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Nocchi di Vico Pisano.

Parziali: 13-18; 36-35; 52-51.

EMPOLI – Un grossolano errore sotto canestro a 6 secondi dalla sirena di Carpani sul 65-63 per l’Use, regala il successo ai biancorossi, che poi chiudono 67-63. Priva del proprio punto di riferimento nel pitturato De Leone, la squadra di coach Valentino soffre l’intensità dei liguri (solo 8 su 29 dall’arco per Sesoldi e soci), ma quando conta getta il cuore oltre l’ostacolo e vince da gruppo vero. A suonare la carica per il finale è il solito Luca Giannone.