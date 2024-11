Basket Serie B. Rimadesio a Fidenza per non perdere terreno

Classifica, nella parte nobile, ancora molto compatta quella del girone A di Serie B Nazionale. C’è la capolista Legnano solitaria in virtù delle sei vittorie sulle sette gare disputate, poi dietro tutte le altre distanziate di due lunghezze. E tra le otto squadre a 10 punti c’è anche la Rimadesio.

Un plotone molto nutrito che col passare delle giornate si spezzerà in più tronconi. E per restare in alto non bisogna perdere il passo, lo sa bene coach Gallazzi che dopo il ko interno contro Imola di sette giorni fa ha avuto a disposizione un’intera settimana senza impegni al mercoledì per preparare la trasferta di domani a Fidenza contro una delle squadre più giovani della Lega che in questo primissimo scorcio di stagione si è ben comportata.

"Anche nelle sconfitte, Fidenza se l’è sempre giocata fino alla fine" dice il tecnico desiano per sottolineare la difficoltà dell’impegno al cospetto di un team "...fresco, di talento, pimpante, con appena tre senior, ben allenato e composto da super atleti. E questo atletismo lo si nota soprattutto in difesa. Chiudono bene l’area e guai a farli gasare perché sono capaci di infiammarsi in qualsiasi momento specie davanti al loro pubblico e operare break importanti. In questo senso ne sappiamo qualcosa, anche per questo dovremo stare molto più attenti del solito…".

In effetti qualche black-out di troppo in questa prima parte di stagione c’è stato, ma ad ora il bilancio parziale dei bluarancio è ampiamente positivo.

Coach Gallazzi potrà contare sull’intero roster (in foto Carlo Fumagalli), nelle fila di Fidenza c’è l’ex Valsecchi.

Palla a due domani alle 18, diretta su LNP Pass.

Ro.San.