BASKET SERIE B. Rimadesio a Salerno per curare il mal di trasferta

L’ultima vittoria (che è anche l’unica dell’anno) in trasferta risale a oltre due mesi fa quando la Rimadesio si concesse il lusso di vincere al Palamacchia di Livorno contro la Libertas bissando il bis dei playoff della stagione precedente. Poi il colpo sfiorato all’ultimo secondo a Legnano, a seguire solo sconfitte anche abbastanza brucianti come la recente a Orzinuovi contro la Logiman Crema coi desiani praticamente mai in partita. Oggi Gallazzi ci riprova e alle 18 la sua Rimadesio sarà di scena a Salerno contro la Virtus Arechi, penultima forza del girone reduce da cinque sconfitte consecutive ma che in casa ha saputo battere formazioni del calibro della Fabo Montecatini, Brianza Casa Basket e Legnano. "Per noi, dopo la vittoria contro Sant’Antimo, si tratta di un bello snodo stagionale. Giusto metterci un po’ di pressione addosso, può essere un modo per non entrare in campo rilassati e con l’atteggiamento sbagliato. Ci manca fare una partita vera lontano dal Paladesio" dice il coach milanese che dovrà ancora fare a meno di Fumagalli e capitan Mazzoleni che rivedremo, a meno di clamorosi recuperi, verosimilmente a gennaio. "Metterla subito sui binari giusti, far vedere che ci sei…" aggiunge il tecnico che invita i suoi a prestare grossa attenzione a una squadra che va sì a folate ma che nell’ultima gara interna se l’è giocata alla pari fino al 30’ con la Pielle Livorno. "Hanno talento, in difesa però, questa volta, possiamo accoppiarci bene, anche con i lunghi".

Ro.San.