Basket Serie B. Rimadesio allo scontro diretto. A Piacenza non si può perdere

Più scontro diretto di così… La Rimadesio domani alle 18 va a Piacenza al cospetto di una Bakery con i suoi stessi punti in classifica, 18, e in una posizione tutt’altro che tranquilla perché chi delle due dovesse perdere resterebbe, solitaria, al quart’ultimo posto, in piena zona playout e col rischio concreto di veder scappare via il gruppone davanti. Perché prima o poi la situazione da equilibrata e ingarbugliata potrebbe delinearsi e restare a contatto con le altre è fondamentale. I bluarancio di Edoardo Gallazzi arrivano a questa sfida dopo tre ko di fila (di cui due, gli ultimi, decisamente “bruttini”). Preceduti, tra l’altro, da altrettante vittorie.

La domanda è lecita: qual è la vera Rimadesio targata 2024? Forse domenica sera in largo Anguissola ne sapremo di più. Ma se Atene piange, Sparta non ride perché anche i padroni di casa han perso malamente le ultime tre con uno scarto medio di 22 punti nonostante l’innesto recente del forte lungo argentino Lisandro Rasio, visto di recente in A2 a Verona, che fa da contraltare alla perdita per infortunio di Wiltshire. All’andata vinse Desio di quattro lunghezze.

