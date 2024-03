Basket Serie B. Rimadesio e Bcb: le strade della salvezza

C’è la Coppa Italia e il campionato di Serie B si ferma un weekend. Poi via diritti fino alla fine, compresi un turno infrasettimanale e i giorni di Pasqua. È tempo quindi per ricaricare le batterie e fare riflessioni in casa Brianza Casa Basket e Desio in vista del rush finale con sei partite in programma (derby incluso alla penultima a Treviglio) e 12 punti in palio. Quali gli obiettivi? Salvarsi, magari centrando i playoff per i primi, salvarsi senza i playout i secondi. E per la Lissone Interni, dopo lo stop, arrivano due gare fondamentali contro Cassino a Bernareggio e a Rieti (senza Roddick) per tirarsi fuori dai guai immediatamente e passare da quota 28 (assieme a Sant’Antimo, Legnano e Crema) che vale un posto tra il settimo e il decimo, a 32. La salvezza sarebbe praticamente in tasca e poi si potrebbe pensare a traguardi più ambiziosi. La DelFes Avellino a Bernareggio nel pomeriggio del sabato di Pasqua, la trasferta “impossibile“ al PalaMacchia contro la Pielle Livorno, il derby con Desio e poi la trasferta di Fiorenzuola completano il programma. La squadra di Lombardi è reduce da due sconfitte in fila con Piacenza e la Fabo.

Più complicata la situazione della Rimadesio, che dopo un avvio di 2024 molto buono, ha perso in fretta la spinta. Mancano all’appello i punti casalinghi, appena due nel 2024 (anche se il calendario del PalaFitLine è stato fin qui proibitivo), ma ci sono anche i quattro referti rosa on the road che tengono in corsa i bluarancio per la salvezza diretta. In questo senso è cruciale la sfida in programma tra sette giorni a Gravellona Toce contro Omegna (+2 in classifica e +5 all’andata) dove da martedì siede sulla panchina il tecnico monzese Eliantonio. Poi il turno infrasettimanale interno contro Crema, la trasferta a Sant’Antimo, la Virtus Arechi Salerno a Desio, il derby e poi, per finire, la Gema Montecatini al PalaFitLine. Servono otto punti, quindi un 4 su 6.

Roberto Sanvito