Basket serie b. Rimadesio e Bcb tra salvezza e salto di classe

La Serie B di basket non si ferma nemmeno a Pasqua. Oggi è la volta della quart’ultima giornata di stagione regolare. E se per la Rimadesio manca solo la matematica a condannarla ai playout, Brianza Casa Basket (nella foto Andrea Loro) è in corsa con almeno altre otto squadre per i playoff. Sono infatti in nove racchiuse in due punti (sette team a quota 30 tra cui i brianzoli e due a 28) ancora in lotta per una posizione tra la quinta e l’ottava. Occorre vincere il più possibile, almeno tre match su quattro per entrare nella Top 8. E uno di questi è sicuramente la sfida casalinga in programma oggi alle 20.30 a Bernareggio contro Avellino. Potrebbe invece arrivare questa sera dalla sfida di Sant’Antimo (palla a due al PalaPuca alle 20.30) la certezza dei playout per la Rimadesio che paga un girone di ritorno deficitario senza vittorie casalinghe negli ultimi due mesi e mezzo e attualmente in striscia negativa da cinque turni. Ora la corsa dei bluarancio è concentrata sul miglior ranking possibile in chiave spareggi salvezza, ma il trend recente non fa ben sperare.

Ro.San.