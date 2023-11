BASKET SERIE B. Rimadesio: niente rimonta, ossa rotte a Livorno

Dall’essere sprofondata a meno 16 nel corso del terzo quarto a sbagliare la tripla del possibile meno 3 al 38’.

Non riesce la rimonta e soprattutto non riesce uno storico bis – nel giro di pochissime settimane – al PalaMacchia di Livorno alla Rimadesio battuta dalla Pielle 86-73 (Maspero 16, Sodero 15). La formazione desiana perde la seconda di fila e si lascia inghiottire dal gruppone delle squadre a quota 8 punti in una classifica sempre più compatta, segnale evidente di un equilibrio che non si è ancora rotto.

"Nelle ultimissime uscite ci siamo trovati di fronte squadre fisicamente superiori. Questo significa che a livello di energia bisogna essere prestanti quaranta minuti di fila e a livello tattico rasentare la perfezione.

E questo a Livorno è accaduto solo a tratti" dice Gallazzi che si pone un obiettivo da qui alle prossime sfide: "Crescere a livello difensivo, saper leggere meglio i momenti della partita e le caratteristiche individuali degli avversari. Ma soprattutto trovare più condizione per essere “prestativi” per tutta la durata di un match".

Bicchiere mezzo pieno per Gallazzi nonostante la discontinuità: "Importante non mollare mai e restare attaccati alla partita. È questo l’aspetto positivo da portare a casa".

Ro.San.