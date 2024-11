Basket Serie B. Rimadesio senza freni: "Tenteremo di correre più veloci di Piacenza»

Non ha alternative se vuole restare nella parte alta della classifica, soprattutto dopo tre sconfitte di fila (di cui due, quelle in trasferta, di appena due punti), la Rimadesio domani alle 18 (poi si torna a giocare regolarmente il sabato alle 20.30 in un mese natalizioricco di sfide al PalaFitLine) ospita la Bakery Piacenza in cui milita l’ex Ricards Klanskis. I biancorossi non sono stati protagonisti di un inizio brillantissimo, ma non sono da sottovalutare. "Hanno talento e tanti punti nelle mani con i giocatori più perimetrali, prediligono una pallacanestro veloce, i ritmi elevati, sono una squadra votata all’attacco, a cui piace produrre tanto e magari rischia di subire altrettanto" dice Gallazzi. A questo punto la domanda è ovvia. Contro avversari del genere si abbassano i ritmi o si accetta la sfida a mille all’ora? "Penso che la Rimadesio sia stata costruita per giocare una pallacanestro estremamente dinamica. Loro corrono? Correremo anche noi, magari di più. Per caratteristiche siamo una squadra che non può prendere fiducia se gioca a ritmi bassi. Giocheremo come sappiamo, magari senza ripetere quegli errori che ci sono costati cari nelle ultime uscite". Non ci sarà Daniel Perez che attende per l’inizio della prossima settimana gli esiti degli esami strumentali, ma non c’è molto ottimismo. Contro Capo d’Orlando coach Gallazzi ha distribuito tra i “primi“ sette i minuti di solito concessi all’ex giocatore di Oleggio, cambiando qualcosa a livello tattico. Vediamo se tra le mura amiche ci sarà più spazio magari per Elli, in un’ottica di distribuzione dello sforzo.

Ro.San.