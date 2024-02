Basket serie b. Rimadesio show, ma con Livorno non basta: "Il primo tempo dev’essere il nostro manifesto»

Non bastano alla Rimadesio i migliori 20 minuti (i primi) offensivi dell’anno (53 punti segnati) per fermare la corsa della capolista Pielle Livorno che al PalaFitLine, accompagnata da 120 tifosi, allunga a quota 8 la sua striscia di vittorie, la numero 13 nelle ultime 14 gare giocate. Ma quanta fatica per i ragazzi allenati dall’ex coach di Bernareggio Marco Cardani costretti a giocare un secondo tempo pressoché impeccabile per vincere anche in Brianza e mantenere il trono solitario. E se da una parte la classifica della Rimadesio lascia qualche preoccupazione, dall’altra la vittoria di Avellino e l’ottima prova contro la prima della classe lasciano validi margini di ottimismo in vista delle nove gare che mancano. C’è già chi ha fatto quattro conti e con 30 punti si eviterebbero i playout. Fosse vero, ai bluarancio servono cinque vittorie da qui alla fine. Missione non impossibile se la vera Rimadesio è quella degli ultimi 80 minuti di campionato. "C’è poco da recriminare questa volta – commenta coach Gallazzi –. Per vincere contro avversari del genere occorre performare al 100% per tutti e quaranta i minuti, sperando che dall’altra parte giri qualcosa a vuoto. Comunque il primo tempo vorrei fosse il manifesto della nostra squadra, l’ideale da perseguire sempre".

Ro.San.