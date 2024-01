Basket serie b. Sba all’esame Siena. La leader per Evangelisti La Sba Arezzo torna in campo domani per affrontare la capolista del girone, la Virtus Stosa di Siena. I rossoblu sono reduci da tre vittorie consecutive, mentre gli amaranto hanno battuto la corazzata Siena all'andata. Appuntamento alle 17.30 per la sfida.