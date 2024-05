Basket serie b, Semifinale playoff. Oggi gara1, l’Halley Matelica all’assalto dell’ambiziosa Italservice Pesaro

Eliminato Ferentino nei quarti, la Halley Matelica torna subito in campo per la semifinale play off contro l’Italservice Pesaro: palla a due alle 19 di oggi sul parquet di Castelraimondo. L’avversario, battuto già due volte in regular season, è uno di quelli più ostici del campionato di serie B interregionale. È infatti una squadra costruita sin dall’inizio per provare a centrare il salto di categoria. Viaggia in questo momento a ritmi vertiginosi, avendo centrato 10 vittorie nelle ultime 11 gare disputate. L’unica compagine a essere riuscita a frenare la sua corsa è stata la Virtus Roma che, non a caso, disputa l’altra semifinale contro il Bramante Pesaro. "L’Italservice – dicono i matelicesi – è una formazione talentuosa e profonda in tutti i reparti, praticamente senza veri punti deboli, come tutte le grandi squadre sanno essere. Ha mille e un’arma per poter far male e, dalla sua, ha anche qualche giorno in più di riposo rispetto a noi, avendo chiuso la serie con Senigallia in sole due partite". Dunque, ai ragazzi di coach Antonio Trullo servirà una prestazione ai limiti della perfezione. Non sarà della partita l’infortunato Mentonelli, ma in compenso il pubblico amico sarà il sesto uomo in campo, come già accaduto in gara3, mercoledì scorso, con Ferentino. La gara sarà trasmessa sulla pagina Facebook della Vigor. Mercoledì alle 20.30 ci sarà gara2 al PalaMegabox di Pesaro; l’eventuale gara3 di nuovo a Castelraimondo domenica 26 maggio alle 19. I prezzi per oggi: 8 euro l’intero, 5 euro il ridotto per gli abbonati della stagione regolare e ragazzi da 14 a 17 anni.

m. g.