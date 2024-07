Basket serie B. Sorpresa, i Blacks salutano capitan Petrucci

Capitan Petrucci saluta Faenza. Dopo sei stagioni, termina l’avventura in maglia Blacks dell’ala toscana, arrivata nell’estate del 2018 da Montecatini, formazione che tra l’altro aveva eliminato Faenza poche settimane prima nei quarti di finale dei playoff, e rimasto in Romagna per sei anni, con una piccola parentesi a Lucca da agosto a dicembre nel 2019 prima del ritorno ai Raggisolaris. Dalla stagione 2020/21, quella dopo il Covid, Petrucci ha vestito i gradi di capitano, togliendosi anche la soddisfazione di alzare la Supercoppa nel settembre del 2021, primo trofeo nazionale vinto dai faentini. Faenza resterà nel cuore del giocatore, visto che nella città manfreda a febbraio è nato il suo primogenito Leonardo.

La sua miglior partita in maglia faentina è stato il quarto di finale contro Caserta nella Coppa Italia del 2019, garan cui i Blacks partivano sfavoriti, ma che sono riusciti a vincere grazie al suo grande apporto. Con Petrucci, salgono a quattro i giocatori che fino ad ora hanno saluto i Blacks: oltre al capitano, ci sono Galassi, Begarin e Papa. Nei prossimi giorni arriveranno le prime conferme, a partire da quelle di coach Garelli e del vice Pio. Del roster resteranno Vico, Poggi e Poletti, che aveva già il contratto in essere, mentre per gli altri giocatori si stanno facendo delle valutazioni. Sul fronte mercato, si parla di Lorenzo Zangheri, ala piccola classe 2004 di talento che ha giocato nell’ultima stagione in A2 a Latina. Intanto è iniziata una settimana fondamentale per la B Nazionale, perché venerdì scadranno i termini per le iscrizioni e ci sono molte squadre in bilico. La notizia però è che l’ultima composizione dei gironi vede la Toscana inserita al Sud con Marche, Abruzzo, Puglia, Lazio e Campania e la Romagna divisa dall’Emilia. Un taglio fatto secondo i criteri delle province e che vedrebbe Faenza e Ravenna in un girone differente rispetto a Virtus e ad Andrea Costa Imola.

Uno scenario paradossale, ma che sarebbe simile a quello capitato nella stagione 2021/22 quando il Bologna Basket e Ozzano si sono trovati in due gironi diversi, pur se le due città distano una ventina di chilometri. Tutto dipenderà però dai possibili ripescaggi, che potrebbero far salire a Nord i Blacks o l’OraSì oppure entrambe. Tra le pretendenti ci sono Virtus Padova, Caserta e Loreto Pesaro. Il prossimo campionato di B Nazionale, che annovera al momento 40 squadre invece che 42, potrebbe essere anche con 36 partecipanti in caso di quattro forfait, ma non da 38, volendo creare due gironi con un numero pari di formazioni. Si procederà dunque a ripescaggi solo per raggiungere il numero di 36 o di 40 iscritte.

l.d.f.