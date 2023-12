Basket serie B: stasera al PalaEstra sfida alla capolista Cecina. La Sba tenta l’impresa

AREZZO

Sfida di cartello questa sera alle ore 21 al Palasport Estra per l’Amen BC Servizi Arezzo, che ospiterà la capolista del girone B di serie B interregionale, vale a dire il Basket Cecina, per il terzo turno del girone di ritorno. Il calendario mette davanti alla Sba, nell’ultima sfida del 2023 e nella prima del 2024, le due prime della classe: Cecina, appunto, e poi la Virtus Siena battuta all’andata. A cavallo tra vecchio e nuovo anno, insomma, due sfide a dir poco impegnative per i ragazzi di Evangelisti. I tirrenici guidati in panchina da coach Da Prato arriveranno con il dente avvelenato per la sconfitta sorprendente maturata in casa contro il fanalino di coda Castelfiorentino sabato scorso, che ha frenato la corsa dei rossoblù dopo ben sei successi di fila. Cecina è ampiamente il miglior attacco del torneo con oltre 87 punti realizzai a partita. In una rosa così pericolosa non poteva mancare il miglior realizzatore del girone, Lorenzo Turini, che viaggia fino a oggi a 20,4 punti di media.

Per la difesa della Sba sarà dunque una serata dove non potranno essere concesse distrazioni per provare a cercare quella che, numeri alla mano, sarebbe una vera e propria impresa. Per tutti gli sportivi amaranto appuntamento, dunque, a stasera alle 21 al PalaEstra, quando verrà alzata la palla a due sotto la direzione degli arbitri Mammoli e Pedini di Perugia. Sarà l’ultima gara del 2023, che oltre alla promozione in Serie B, ha portato la società amaranto alla ribalta nazionale con il settore giovanile per i risultati conseguiti, su tutti il secondo posto nazionale dell’Under 13.

L.A.