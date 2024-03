Basket serie B. Super Pelucchini trascina la Sba

Ha rialzato subito la testa la Amen Bc Servizi Arezzo, che dopo la sconfitta col minimo scarto del PalaEstra contro Gallarate è tornata subito al successo battendo Campus Varese in trasferta. Netta l’affermazione degli amaranto, che si sono imposti 75-93. La Sba pone le basi per la vittoria già nei primi due quarti andando al riposo sul 38-52. Nel secondo tempo la storia cambia, Varese si fa sotto fino al -5 a otto minuti dalla sirena ma un parziale di 15-0 a favore di Arezzo non lascia scampo ai lombardi. Prova strepitosa di Pelucchini, che realizza 24 punti. Bene anche Zocca con 19 e Rossi con 17. Ora però non c’è tempo per rifiatare: la squadra di coach Evangelisti è attesa da un’altra lunga trasferta per il turno infrasettimanale valida per la prima giornata del girone di ritorno del Play-In Silver. Alle 21 di domani palla a due a Tortona contro il Derthona. Il secondo posto che varrebbe l’accesso ai playoff promozione dista quattro lunghezze.