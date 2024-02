Basket serie B. Tegola per coach Benedetto. Frattura alla mano per Yarbanga

Alla bella notizia dell’arrivo di Guerra, in casa Ferrara Basket ha fatto da contraltare la tegola Barou Yarbanga. In mattinata, infatti, la società biancazzurra ha emesso una nota sulle condizioni del lungo italo-maliano, infortunatosi nell’allenamento di giovedì: "L’atleta Barou Yarbanga è stato vittima di un trauma distorsivo alla mano destra a seguito di uno scontro di gioco del tutto fortuito – si legge nella nota –. Gli esami a cui il giocatore si è sottoposto hanno evidenziato una frattura spiroidale lievemente scomposta del quarto metacarpo della mano destra. Nelle prossime ore, di concerto con la società satellite Vis 2008 e dopo aver consultato il parere di ulteriori specialisti, si deciderà se procedere con l’intervento chirurgico". In ogni caso, lo stop sarà abbastanza lungo: si parla almeno di un mese, ma è probabile che Yarbanga stia lontano dai campi anche per più tempo. Una brutta tegola per Ferrara, che perde un giocatore dalle caratteristiche uniche nel proprio roster: che fare ora? Impossibile ricorrere al mercato, ma non è da escludere che i biancazzurri tesserino il giovane classe 2003 Lapo Giacomo Galli, che in questi giorni ha piacevolmente impressionato da aggregato agli allenamenti. Potrebbe rappresentare la soluzione tampone per sopperire all’assenza di Yarbanga. Possibile pure che il classe 2007 Sankaré possa trovare maggiore minutaggio.

j.c.