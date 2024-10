Basket serie B. Tifosi speciali domani per l’OraSì

Domani l’OraSì avrà dei tifosi speciali che la inciteranno nel match casalingo contro la Paperdi Juvecaserta in programma alle 18 al PalaCosta. Sugli spalti ci sarà una delegazione del centro giovanile comunale ’Quake Ravenna’ formata da ragazzi e ragazze dagli undici ai diciassette anni, accompagnati dagli educatori. La struttura, gestita e affidata al Consorzio Selenia Società Cooperativa Sociale di Ravenna, organizza attività per adolescenti e preadolescenti e svolge azione di supporto extrascolastico per il tempo libero agli studenti della vicina Scuola secondaria Mario Montanari. L’OraSì arriva a questo delicato incontro con l’organico al completo e il morale alto dopo la vittoria a San Severo.