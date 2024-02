Basket serie b. Una giornata al termine: ecco gli scenari per Ferrara Basket

Dall’epilogo della gara di sabato a Cremona dipenderà una buona fetta del prosieguo di stagione di Ferrara Basket 2018, che vincendo si assicurerebbe il quarto posto e il diritto ad affrontare il Play-In Gold, mentre al contrario parteciperebbe al Play-In Silver da quinta in classifica. Ma cosa cambia per i biancazzurri? Beh, entrare nelle prime quattro vorrebbe dire avere più posti a disposizione per i playoff nella seconda fase, considerato che sei squadre delle otto partecipanti al Play-In Gold ne prenderanno poi parte, mentre soltanto due delle partecipanti al gironcino Silver potranno poi accedere alla post season. La formula della seconda fase porterà le prime quattro del girone C (quello di Ferrara) ad incrociarsi con le prime quattro del girone D (quello veneto-friulano), portandosi dietro i punti fatti negli scontri diretti nella stagione regolare. Ipotizzando un arrivo di Ferrara tra le prime quattro, i biancazzurri al momento andrebbero ad incontrare Bergamo 2014, Pordenone, Gardonese e Oderzo, con una base di partenza di 6 punti visti i successi con Pizzighettone all’andata, Fidenza e Sangiorgese al ritorno. Un buon bottino dal quale iniziare, per centrare uno dei primi sei posti e assicurarsi i playoff; in caso di sconfitta sabato, e di conseguente quinto posto, le avversarie nella seconda fase sarebbero Monfalcone, Montebelluna, Blu Orobica Bergamo e San Bonifacio.

Jacopo Cavallini