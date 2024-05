Basket serie B, verso la semifinale playoff. "Matelica con Pesaro saprà farsi valere»

La Halley Matelica ha imparato la lezione e, dopo aver perso gara1 in casa, non si è fatta sorprendere da Ferentino nella "bella" valida per l’accesso alla semifinale dei playoff del campionato di serie B interregionale. I biancorossi, infatti, l’altra sera non hanno concesso nulla agli avversari davanti allo splendido pubblico di Castelraimondo e hanno finito per stritolare la formazione laziale, giocando in maniera concentrata e cinica come nei giorni migliori della stagione. E dopodomani la squadra di coach Trullo torna in campo (ore 19, palasport di Castelraimondo) per gara1 della serie di semifinale contro la corazzata Italservice Pesaro, reduce da 11 vittorie nelle ultime 12 partite giocate. Ecco intanto il commento dell’allenatore Antonio Trullo: "Nel finale con Ferentino siamo riusciti a far tirare il fiato a qualcuno e questo è molto importante ora che, con l’infortunio di Mentonelli, siamo davvero molto corti e il fatto di aver dovuto giocare gara3 ci porta ad avere solo tre giorni per preparare gara1 di semifinale. Ma abbiamo fatto un gran campionato, nel quale siamo sempre riusciti a reagire dopo i momenti difficili, sono sicuro che sapremo fare altrettanto anche domenica". Timore di non farcela dopo gara1? "No – risponde coach Trullo –, perché in quella partita abbiamo giocato davvero troppo male rispetto ai nostri standard. Non meritavamo di uscire per la pallacanestro mostrata tutto l’anno e ora ci troviamo davanti la squadra che avevo indicato all’inizio dell’anno come la favorita numero uno. Il Loreto Pesaro è migliorata strada facendo, ha una panchina infinita, è una finale quella con loro. Non "la" finale, come dice qualcuno, perché sia Roma che Bramante sono squadre all’altezza. La mia unica preoccupazione però è la cortezza del roster in una serie in cui avremo 2 o 3 partite in una settimana. Non siamo stati molto fortunati quest’anno a livello di infortuni: speriamo che la dea bendata ci ridia qualcosa in qualche partita".

m. g.