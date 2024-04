BASKET SERIE B. Zocca, Toia e Jankovic trascinano la Sba

Torna alla vittoria la Amen Bc Servizi Arezzo, che al PalaEstra ha la meglio sul College Borgomanero con il punteggio di 85-78, ottenendo il quarto successo nei Play-in Silver. Impossibile, ormai, raggiungere i playoff, ma la squadra di Evangelisti vuole chiudere bene una stagione positiva. In avvio gli amaranto partono forte, chiudendo il primo parziale in vantaggio 19-12 e arrivando all’intervallo lungo avanti di otto punti (42-34). L’inizio della terza frazione, però, è complicato e i piemontesi riescono a portarsi in vantaggio per la prima volta in partita. La Sba è brava a non capitolare e chiude il terzo parziale in parità (56-56). Nell’ultimo quarto salgono in cattedra Zocca, che segna con continuità (25 punti per lui), e Toia, che oltre a prendersi tiri importanti piazza alcuni assist illuminanti. Bene anche Jankovic, che segna 14 punti con alte percentuali al tiro dall’arco.