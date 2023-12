Basket: serie B1. Bcl alla scalata del quarto posto

Servono due successi in quattro giorni per dare la scalata al quarto posto che qualifica ai play-off tra "division" per Bcl. Questa sera, ore 18, al "Palafilarete" (arbitri Pedini di Perugia e Forte di Siena), nella seconda giornata di ritorno e giovedì, alle 20.30, al "Palatagliate", nel turno infrasettimanale, contro Sestri. Prima, ovviamente, testa e cuore al match in terra fiorentina.

Dopo il ko con Empoli, i biancorossi devono ripartire. L’Olimpia è squadra difficile da collocare: le sue prestazioni variano molto, ha sfiorato il colpaccio con la Virtus Siena, ha vinto con La Spezia, è una ottima squadra, posizionata dietro al Bcl di solo due lunghezze; sono, di fatto, sesta settima in classifica.

Due su cinque le partite vinte in casa dall’Olimpia; 73.4 i punti segnati di media dai gigliati, 75.3 quelli del gruppo di Olivieri. La differenza più marcata la si ha, invece, sui punti subiti; qui i ragazzi di Zanardo hanno sicuramente qualcosa in più da insegnare ai biancorossi: 73 quelli dell’Olimpia, contro gli 80.2 del Bcl.

La partita di andata, fu dominata da Lucca: 101-82. Sakellariu, Mascagni e Bruno sono sicuramente i tre giocatori di maggiore talento, ma, ovviamente, non fanno tutto da soli; a dargli una mano rilevante ci sono altri giocatori importanti, come Ingrosso, Merlo, Scampone. Insomma, un roster di tutto rispetto.

"Partita con un peso specifico altissimo – dice coach Olivieri – . Legnaia è una squadra con un roster molto profondo e con tanti giocatori di qualità. Dobbiamo assolutamente fare una partita aggressiva in difesa e a rimbalzo. In settimana abbiamo lavorato bene e stiamo recuperando la forma di qualche giocatore chiave".

Barsanti e Tempestini hanno fatto visita all’infermeria: il primo per un risentimento a una caviglia; il secondo per una leggera forma influenzale. Saranno comunque disponibili.

Massimo Stefanini