BASKET - SERIE B2. Dany Quarrata all’esame Oleggio

Battere la capolista Oleggio per capire che qualificarsi ai playoff è impresa fattibile. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori non nasconde le proprie ambizioni e prepara al meglio la prossima sfida, valida per il secondo turno del girone d’andata del Play-In Gold del campionato di serie B Interregionale. Domani dalle 21 al PalaMelo, la squadra guidata da Alberto Tonfoni affronterà i primi della classe, l’Oleggio Magic Basket, formazione di ottimo livello che ha esordito al Play-In Gold regolando Arezzo con il punteggio di 80-66. Ha debuttato bene, però, anche Quarrata, capace di sconfiggere Casale 68-60. Questa la classifica aggiornata: Oleggio 20, Lucca e San Miniato 18, Borgomanero 12, Costone Siena e Pavia 10, Casale, Empoli, Arezzo e Gazzada 8, Quarrata e Derthona 6. Giusto sottolineare che Quarrata partiva con la dote di 4 punti della prima fase: iniziava da ultima in graduatoria. Intanto, la squadra si sta allenando a ranghi quasi completi: manca solo Calabrese.