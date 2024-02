Basket serie B/F. Aymarà Costone. Niente da fare contro Nico Basket

NICO BASKET

79

SIENA

70

NICO BASKET: Giglio Tos 20, Nerini 13, Pini 26, Mariani, Montiani 14, Modini 2, Mariotti Al. ne, Mariotti An. ne, De Luca 4, Bargiacchi ne, Parodi. All. Rastelli

AYMARA’ COSTONE SIENA: Sposato 10, Pierucci 10, Sardelli 20, Sabia 5, Calugi ne, Posta ne, Gigante ne, Pastorelli 4, Zanelli 2, Bonaccini G., Bonaccini V. 7, Nanni 12,. All. Fattorini

Arbitri: Profeti e Fambrini

Parziali: 10-23, 40-35, 53-53

PISTOIA – L’Aymarà lotta con le unghie e con i denti, ma non riesce a conquistare la posta in palio che avrebbe significato la certezza matematica dei play-off. Tutto rimandato quindi alle ultime due gare della regular season. Contro la Nico Basket, quarta forza del campionato, la partenza della squadra senese è di quelle esplosive, con Nagaja Sardelli che macina canestri a ripetizione. La formazione pistoiese si trova impreparata e subisce la veemenza delle ragazze di coach Fattorini che chiudono la prima frazione avanti di 13 lunghezze. Nel periodo successivo però, le padrone di casa riprendono vigore. L’Aymarà subisce il ritorno delle avversarie che guidate da Pini e Giglio Tos, raggiungono l’intervallo con un vantaggio di 5 lunghezze. Nella terza frazione l’Aymarà ha una reazione d’orgoglio e si mantiene in linea di galleggiamento, impattando alla terza sirena sul 53-53. Tutto da decidere dunque nell’ultimo quarto, dove la partita si fa incandescente, ma è la Nico ad avere il sopravvento, grazie a una maggiore lucidità offensiva.

R.R.