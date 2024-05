Basket serie C

I Titans vincono gara2 70-68 e sono diretti ora verso la bella di domani a Osimo (ore 19) dove si deciderà chi andrà a sfidare in finale Recanati. La seconda partita è un thriller, con finale incandescente. Dopo il recupero ospite, con Dubois a firmare il 67-68, San Marino torna avanti grazie alla giocata di Frigoli, che s’invola in contropiede e va ad appoggiare. La palla non entra, ma gli arbitri fischiano interferenza assegnando i due punti. Osimo ha due occasioni per il controsorpasso ma sbaglia, con i Titans a chiuderla dalla lunetta nel tripudio del pubblico accorso al Multieventi Sport Domus di Serravalle. Domani il redde rationem. Il tabellino: Borello 1, Gamberini 20, Frigoli 11, Macina 21, Fusco 2, Botteghi ne, Dini ne, Felici 9, Pesaresi ne, Monticelli 6, Gasperoni, Lettoli. All.: Millina. Nella C emiliano-romagnola, matchpoint salvezza per gli Angels nel girone P3 di playout. Santarcangelo con una vittoria stasera al PalaSgr col Cvd Casalecchio (palla a due alle 21) brinderebbe alla certezza di restare in C.