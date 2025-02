Basket serie c. Agliana e Bottegone giocano a Firenze

Vietato sbagliare. La sesta giornata del girone di ritorno del campionato di serie C mette dinnanzi ad Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone due partite da non fallire: domenica prossima 23 febbraio, infatti, dalle 18 l’Endiasfalti se la vedrà con il Pino Dragons Firenze al Pala Capitini e la Valentina’s Camicette renderà visita al Cus Firenze. Come dire, sfida tra la quinta e la terza forza della classifica (20 i punti di Agliana, 24 quelli di Firenze) e confronto fra la nona e l’ultima della classe (Bottegone a quota 16, Pisa a 6). Organico finalmente al completo per gli aglianesi di coach Giulio Gambassi, che vogliono allungare a 6 la striscia vincente; problemi, invece, per i gialloneri, con Gianluca Cukay e Mati assenti, ma con Milani probabilmente sul parquet.