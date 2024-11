Basket serie c. Angels a Falconara per restare imbattuti

In Serie C è la quinta giornata e, anche grazie alla prodezza di Rivali nel finale col Pisaurum, Santarcangelo si presenta imbattuta al nuovo appuntamento esterno. Domenica (ore 19, arbitri Lisotta e Barchetta) i ragazzi di coach Serra sono attesi a Falconara nella tana di una squadra che nel turno precedente era stata battuta dai Titans. Occhio a Caggiula e soprattutto all’esterno Chiorri, che nel 66-74 con San Marino è stato il top scorer con 14 punti. La Dulca cerca di proseguire col suo percorso in vetta, soprattutto guardando al calendario delle altre due capoclassifica: Forlimpopoli è a Fossombrone per un match ad alto grado di difficoltà, mentre Urbania ospita una Robur Osimo che ha vinto una sola partita. Intanto, la Pallacanestro Titano di Daniele Valentini torna finalmente nella sua casa abituale, il Multieventi Sport Domus di Serravalle, dopo le gare disputate sul parquet di Acquaviva. Domani, alle 18 (arbitri Zambelli e Zanetti), palla a due del match con il Real Magnifico Pesaro, che nell’ultimo turno è stato travolto a domicilio dal Guelfo (67-96). Nelle fila dei pesaresi c’è Mathias Cadiman, un classe 2006 in possesso di nazionalità sammarinese e già conosciuto per aver fatto parte delle Nazionali del Titano assieme a diversi giocatori biancazzurri.