Basket serie C. Angels e Titans doppia sconfitta

Vanno ko, Angels e Titans in questo turno di Serie C. La Dulca Santarcangelo, impegnata a Forlimpopoli nel girone B emiliano-romagnolo, perde in maniera netta coi Baskers (87-73), continuando la tendenza di una difesa che subisce 88 punti a partita, il peggior dato del girone. Alle assenze di Conti, Rivali e Saltykov si è aggiunto l’infortunio di Abba, che durante la partita ha ricevuto un colpo all’occhio ed è stato trasportato in ospedale. Il tabellino: Bonfè 2, Mulazzani 14, Antolini, Macaru 2, Benzi 14, D. Rossi 7, Rivali, L. Bedetti 21, Mari, Abba 7, Sirri, Lombardi 6. All.: Serra.

Niente da fare anche per San Marino nel raggruppamento marchigiano. Montegranaro vince 75-56 ribaltando il match in un secondo tempo in cui segna addirittura 56 punti rispetto ai 19 del primo. Sorpasso nel terzo quarto e allungo nel periodo finale. Stasera i Titans sono di nuovo in campo, al Multieventi arriva Urbania (20.30). Il tabellino: Gamberini 15, Frigoli 8, Macina 10, Fusco, Dini 9, Felici 7, Pesaresi 5, Monticelli 2, Borello, Botteghi.