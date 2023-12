Basket serie C. Angels in fiducia cercano il colpaccio a Forlimpopoli. Titans a Montegranaro per riscattarsi dal ko Angels e Titans viaggiano in trasferta per affrontare rispettivi gironi di Serie C. Dulca Santarcangelo affronta i Baskers a Forlimpopoli, mentre i Titans vanno a Montegranaro. Partite difficili per entrambe le squadre, con classifiche che promettono scontri equilibrati.