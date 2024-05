Basket serie c. Apl, buona la prima. E oggi c’è già gara-2

La prima del Mazzali 2.0 al PalaFarè dice bene alla Galvi Lissone che si porta sull’1-0 nella serie valida per gli ottavi di finale dei playoff di serie C contro Wiz Legnano. Il punteggio finale di 81-56 testimonia da una parte la superiorità dei brianzoli e soprattutto porta tutta in discesa la serie che oggi alle 21.30 prevede gara-2 al Knights Palace di Legnano. Se l’Apl riuscirà solo in parte a bissare la prestazione di sabato, i quarti saranno realtà. Il break che incanala il match porta la firma di Mirko Meregalli che nel secondo quarto segna tre triple di fila e 11 punti in tutto (17 alla fine) che caratterizzano il 42-27 del 20’ (22-7 il parziale). Da lì in poi è accademia. In doppia cifra anche Terreni (13), Cristofori e Fiorito (11). Si porta sull’1-0 anche la Fortitudo Busnago che batte Rovello Porro 70-67. Sabato gara-2 a Rovello.

Ro.San.