BASKET SERIE C. Apl, il ritorno di Mazzali nella tana del Curtatone

Esame più complicato non poteva esserci per Massimiliano Mazzali da una settimana nuovamente seduto sulla panchina della Galvi Lissone al posto del dimissionario Sebastiano Fumagalli. Mazzali, tornato in Apl per seguire due gruppi giovanili, esordirà nuovamente alla guida della prima squadra (lo aveva fatto per 11 stagioni ininterrotte fino al 2018) domani alle 18 sul campo della capolista Curtatone. La gara è valida per l’ultimo turno dei play-in di serie C poi scatteranno i playoff. Nella fascia Silver Varedo vuole chiudere bene in casa con Opera (domani alle 20.30), in quella Bronze la Fortitudo Busnago chiude i play-in ricevendo questa sera alle 18.30 Chiari.