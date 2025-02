Basket serie C. Argenta a Ozzano, serve un’impresa

Trasferta proibitiva in serie C per la Sima Bio Argenta, in campo stasera alle 20 a Ozzano, cotro una big del girone. Queste le parole pre partita di coach Ortasi: "E’ stata una settimana di rientro dall’influenza che ha colpito il gruppo a fine gennaio. Abbiamo cercato di ritrovare la condizione migliore per fare una gara di grande energia come all’andata, abbiamo chiesto ai ragazzi di focalizzarsi sulla lettura di alcune situazioni tattiche che Ozzano mette in campo per nascondere i propri limiti . Finora non c’è riuscito nessuno in questo campionato, vediamo se l’impresa riesce a noi".