Basket serie c. Argenta, festa grande per il ritorno in serie C. Piazzi: "Un traguardo meritatissimo»

Una promozione strameritata, che riporta Argenta in Serie C dopo due anni di purgatorio al piano di sotto, e che rilancia le ambizioni di una società storica con un passato anche in B1. Il ‘day after’ della Cestistica è ancora pieno di adrenalina, a 24 ore dal successo nella finale promozione per 77-57 nel derby tutto ferrarese contro la 4 Torri. Una superiorità schiacciante lungo tutto l’arco dei quaranta minuti, Argenta partiva coi favori del pronostico ma alla vigilia si pensava di assistere ad una gara un po’ più equilibrata: invece c’è stata poca storia sin dall’inizio. "Un traguardo meritatissimo per quanto la squadra ha fatto vedere sia durante la stagione regolare che in queste due partite di final four – le parole del direttore sportivo Paolo Piazzi –, abbiamo dominato sia in semifinale che in finale e grande merito va a questo gruppo di giocatori e allo staff tecnico. E’ un progetto che parte da lontano, su cui abbiamo investito molto soprattutto in un’ottica giovanile: avevamo in campo tanti 2004 e 2005, e proseguiremo su questa strada anche in Serie C, magari con qualche ritocco". C’è attesa per la decisione di Simone Cortesi, ‘chioccia’ del roster che potrebbe appendere le scarpe al chiodo: "Ci parlerò nei prossimi giorni – le parole di Piazzi –, ancora non so quale sarà la sua scelta".

j.c.