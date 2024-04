Basket Serie C. Arriva Mazzano. Galvi Lissone deve vincere

L’obiettivo è arrivare secondi nel gironcino Gold dei play-in di Serie C alle spalle dell’imprendibile Curtatone. Conditio sine qua non per riuscirci è vincere stasera contro i bresciani di Nbb Mazzano. Un compito non da poco per la Galvi Lissone che all’andata rimediò una sconfitta per 72-62 che potrebbe costarle caro in chiave ranking dei playoff, e per questo stasera alle 21 al PalaFarè non c’è margine di errore. Nella fascia Silver posticipo domenicale per la Eco Peg Varedo che senza sostanziali obiettivi riceve alle 21 gli Aironi di Robbio. Abbastanza tranquilla nella parte alta del raggruppamento Silver è la Fortitudo Busnago che sarà anche la prima a scendere in campo oggi alle 18.30 in casa contro Ospitaletto. In Divisione Regionali 1 la Pob Binzago ospita Cucciago al PalaPrealpi di Baruccana domenica alle 18.30.

Ro.San.