BASKET SERIE C. Aviators, con Novellara match decisivo

Gli Aviators hanno in mano un match ball salvezza da non fallire. Nello scorso fine settimana, quando i lughesi riposavano, Novellara ha battuto la già retrocessa Modena conquistando la salvezza e Ozzano ha sbancato Castelnovo, creando uno scenario in classifica ottimale per i romagnoli. Lugo ospiterà infatti sabato alle 20.30 (ingresso gratuito) una Novellara che non avrà più nulla da chiedere alla stagione, e vincendo eviterebbe i playout, perché l’arrivo a pari punti con Ozzano la vedrebbe avanti grazie allo scontro diretto a favore (decisivo il 20-0 nello scontro diretto arrivato perché il medico degli emiliani non si è presentato). Un’occasione da non sottovalutare per i lughesi ed infatti in settimana coach Federico Baroncini dovrà lavorare sulla squadra più dal lato mentale che tattico. Classifica: Castelnovo Monti* e Novellara; Lugo* e CMO 8; Modena 0. * deve riposare