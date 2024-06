Basket serie c. Baroncini: "Lugo era data per spacciata, salvezza meritata»

Una stagione da applausi. È questo il bilancio dell’annata degli Aviators Lugo, salvatisi all’ultima giornata della Poule Salvezza davanti al pubblico delle grandi occasioni, centrando l’obiettivo. Un risultato ancora più importante se si pensa quali erano i pronostici estivi. "Ci davano tutti per spacciati – sottolinea l’allenatore Federico Baroncini – vista la giovane età del roster, ma i ragazzi sono stati bravissimi a crescere settimana dopo settimana. Mi sono divertito molto ad allenare questo gruppo nonostante i normali limiti tecnici e caratteriali che però sono stati tutti superati grazie al lavoro e all’impegno. Ringrazio i senatori che hanno sempre detto le cose giuste anche nei momenti più difficili, aiutando i giovani a maturare". Visto anche il regolamento, che vedeva soltanto le prime tre ai playoff e le altre agli spareggi, era impossibile che Lugo chiudesse in maniera differente la stagione, ma ha comunque ribaltato le gerarchie estive.

"Essere arrivati sesti è un buon risultato, ma lo è stato ancora di più salvarsi all’ultima partita davanti a tantissimo tifosi: un epilogo più bello non lo potevamo avere". Gli Aviators hanno sempre avuto un rendimento costante, ma c’è un episodio che Baroncini lo definisce chiave per la stagione. "Purtroppo il calendario non ci ha aiutati nelle prime giornate e abbiamo sempre incontrate squadre forti. Alla sesta giornata abbiamo vinto dopo due supplementari in casa di Santarcangelo, formazione costruita per vincere, e da quella gara è nata la consapevolezza nei giocatori di potersela giocare con chiunque. Questo è stato fondamentale".

l.d.f.